Paderborner Weihnachtsmarkt ab 24.11.

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht, festlich geschmückte Stände vor historischer Kulisse zum Bummeln und Genießen einladen und es in der gesamten Innenstadt weihnachtet – dann verzaubert der Paderborner Weihnachtsmarkt die Stadt wieder mit seiner einzigartigen Atmosphäre. Der Weihnachtsmarkt findet vom 24. November bis 23. Dezember auf dem Dom- und Marktplatz sowie in den Fußgängerzonen Westernstraße, Marienplatz, Rathausplatz und Schildern statt. An rund 80 Ständen gibt es nicht nur die verschiedensten Leckereien, sondern in diesem Advent auch ein besonders großes Angebot an Kunsthandwerk, weihnachtlichen Dekoartikeln und Spielzeug. Ob Geschenke aus Holz, Wolle oder Leder, Plätzchenausstecher für die Weihnachtsbäckerei oder Bunzlauer Keramik – an den etwa 20 Verkaufsständen ist für jeden etwas dabei. Ein besonderes Highlight des Weihnachtsmarktes wird auch in diesem Jahr die etwa 20 Meter hohe Paderborner Weihnachtspyramide auf dem Marktplatz sein. Mit insgesamt sechs Ebenen ist sie eine der größten begehbaren Weihnachtspyramiden. Darüber hinaus stimmen weihnachtliche Musik- und Chorkonzerte im Rathaus, auf dem Rathausplatz sowie auf dem Markt- und Domplatz auf das Fest ein, darunter das traditionelle Weihnachtssingen mit den Domturmbläsern, für das sich am 16. Dezember erneut der größte Chor der Stadtgeschichte auf dem Marktplatz versammelt.