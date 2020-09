PaderbornForFuture ruft zur Teilnahme an der Wahl auf

PaderbornForFuture ist eine überparteiliche Initiative von Organisationen, Vereinen, Unternehmen und Privatleuten, die sich für die Zukunft Paderborns in Zeiten des Klimawandels engagiert und sichtbar machen möchte, welche großen und essentiellen Aufgaben auf uns alle in den nächsten Jahren zukommen. Es müssen sehr viele wichtige und langfristig wirksame Entscheidungen in allen Bereichen getroffen werden. Corona hat uns davon nur einen kleinen Eindruck gegeben. Daher fordert die Initiative alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, an der Kommunalwahl bis zum 13.09.teilzunehmen. Durch Briefwahl und direkte Wahl im Wahlamt ist eine Stimmangabe auch schon vor dem 13.09. möglich. Insbesondere Neuwähler (ab 16 Jahre) und Nichtwähler sollen zur Wahl ermuntert werden. Für mehr Transparenz zu den Wahlprogrammen der Parteien dienen die Wahlprüfsteine von PaderbornForFuture (www.paderbornforfuture.de in der Rubrik Publikationen), die die Antworten der Parteien auf Fragen zu verschiedenen Themengebieten zusammenfassen. PaderbornForFuture stellt sich auch gerne für einen politischen Dialog mit SchülerInnen (oder anderen Interessengruppen) zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.paderbornforfuture.de