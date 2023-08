Panta rhei. Wasser bewegt – 5 Museen, 1 Projekt

Klimawandel, Verlust an Biodiversität, Verdichtung von Siedlungsräumen sind gewaltige kulturelle Herausforderungen, die das Leben in den europäischen Städten des 21. Jahrhunderts bestimmen. Dies gilt auch für das 1200jährige Paderborn – eine Stadt, die durch ihren Wasserreichtum ausgezeichnet ist und sich aus einem Wechselspiel zwischen Natur- und Kulturkräften entwickelt hat. Das Ausstellungsprojekt „Panta rhei. Wasser bewegt“, an dem alle fünf städtischen Museen beteiligt sind, erkundet vom 26. August 2023 bis 21. Januar 2024 die Bedeutung des Urelements Wasser in Natur, Kultur und Kunst.

Die Ausstellungen werden am 26. August um 16 Uhr mit einer Veranstaltung im Audienzsaal eröffnet und laden zur Museumsnacht zum Besuch ein.

Folgendes ist in den einzelnen Museen zu sehen:

Stadtmuseum Paderborn:

»wood, waves and energy« – Skulptur, Fotografien und Videoarbeiten von Jörg Gläscher (Foto), Leipzig

»Leben an den Quellen« – Eine multimediale Installation zur Wasserkultur entlang der Pader

Residenzmuseum Schloß Neuhaus:

»Wasser ist Menschenrecht« – Internationale Pressefotografie zu Wasserarmut und Wasserprojekten

Städtische Galerie in der Reithalle:

»Zirkulation« – Wasser als Motiv, Metapher und Material in der Kunst

Naturkundemuseum Paderborn:

»Grundwasser lebt!«

Kunstmuseum im Marstall:

»coil« – Installation von Claudia Schmacke

»WASSER EIMER WELTEN«

