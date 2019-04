Pascal Höwing am 26.4. im DeelenHaus

Eine Stand-Up-Comedy Premiere erlebt die Kleine Bühne im DeelenHaus am 26. April mit Pascal Höwing, seinem Pianisten und dem brandneuen Programm „Caspaltheater – Immer der Nase nach“. Der gebürtige Paderborner studierte in München und er stand danach bei zahlreichen großen Produktionen auf der Bühne: „Tanz der Vampire“, „Hinterm Horizont“, „La Cage aus Folles“ und „Evita“. Doch so spektakulär die Arbeit in diesen riesigen Produktionen ist, so groß ist auch die Sehnsucht nach echter Nähe zum Publikum, und deshalb entwickelte der Schauspieler und Sänger zusammen mit seinem Pianisten jetzt seinen ersten Comedy-Abend, der natürlich zu Hause in Paderborn Premiere feiert.

Beginn: 20 Uhr

VVK 15,- Euro zzgl. Gebühr an den bekannten VVK-Stellen.