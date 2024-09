Performance am 9. und 10.9. im Schloss- und Auenpark

Die Kulturbörse für Straßenkunst findet bereits zum 18. Mal in Paderborn statt. Während der Performance Paderborn verwandelt sich der Barockgarten von Schloß Neuhaus jedes Jahr Anfang September zwei Tage lang in ein buntes Spektakel aus Artistik und Straßenkunst. Auf dem 15.000 qm großen Veranstaltungsgelände im Schlosspark von Schloß Neuhaus finden an zwei Tagen auf 25 Bühnen und Sonderflächen rund 130 Shows statt. Erleben Sie hochkarätige Straßentheater-Shows und Straßenmusik unter freiem Himmel. Auf 6 Bühnen findet Straßentheater statt. Auf den 19 Sonderflächen sind Installationen und große Aufbauten platziert, die zu bestimmten Zeiten bespielt werden. Für alle Walk-Act Interessierten gibt es täglich eine Walk-Act-Parade, in der alle Walk-Acts gleichzeitig auf dem Gelände unterwegs sind. Am Montag startet die Parade um 16.40 Uhr. Am Dienstag um 14.40 Uhr.

Den krönenden Abschluss der Peformance am Ende des zweiten Messetages bildet die Abschluss-Gala im Marstall. Zum 7. Mal wird eine besondere Show konzipiert mit Künstlern, die nur in der Gala auftreten. Dabei sind dieses Jahr: Matthias Romir (D), das Universal Druckluftorchester (D), The Marvellous Adventure Group (BE), Hirondelles (NL) und weitere Künstlerinnen und Künstler.

Alle Details zum Programm finden sich unter www.performance-paderborn.de

(Foto: The Kitten of Doom)