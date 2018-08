Performance – Internationale Kulturbörse Paderborn am 3. und 4.9.

Das 10.000 qm große Veranstaltungsgelände des Schlossparks Schloß Neuhaus bietet an zwei Tagen auf sieben Bühnen und 15 Sonderflächen rund 140 Shows aus aller Welt. Um eine hohe Qualität des Showprogramms zu gewährleisten, wurden die auftretenden Künstler im Vorfeld von einer Jury ausgewählt. Nach der Auswahl präsentieren nun die 70 besten Künstler und Gruppen ihr Können im Außengelände der Performance. Für die Walk-Acts gibt es eine Walk-Act-Route, die einmal komplett über das Gelände führt. Als krönender Abschluss der Performance findet am Dienstagabend eine Gala-Show im Zirkuszelt im Marstall Innenhof statt. Die Show wird in diesem Jahr vom Abschlussjahrgang der Staatlichen Artistenschule Berlin gestaltet. Eintrittskarten für die Gala-Show kosten 15,- Euro und sind erhältlich unter www.ticket-regional.de/performance sowie im Paderborner Ticket-Center und am Veranstaltungstag am Info-Mobil im Schlosspark.