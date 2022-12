Pete Alderton und Carsten Menzel am 23.12. im Amalthea-Theater

Der in Paderborn lebende Blues-Sänger Pete Alderton (Voc/Git/Harp) gastiert mit seinem langjährigen Musikpartner Carsten Mentzel (Git/Voc) im Amalthea. Er präsentiert seine Musik mit einer hohen Improvisationsfreude, aber auch mit Hommagen an die verstorbenen Blueslegenden Robert Johnson, Willie Dixon und Son House. Im Singer-/Songwriter-Genre ist Alderton mindestens ebenso zuhause. Das beweist er nicht nur mit großartigen Leonard-Cohen- und Bob-Dylan-Interpretationen, sondern auch mit vielen eigenen Kompositionen, die mal ganz persönlich herüberkommen und dann wieder hohen gesellschaftskritischen Drive haben. Es ist eine überaus authentische Musik, bei der im Geiste die Bilder von Baumwollfeldern in Mississippi auftauchen – oder man findet sich musikalisch in der Atmosphäre schummriger Clubs in Chicago wieder – ein seltener Genuss für das Publikum.

Karten (18,- Euro) unter 05251-22424, info@amalthea-theater.de und an der Abendkasse.

Beginn: 20 Uhr