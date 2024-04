Pflanzen-Tausch-Börse am 7.4. auf der Wewelsburg

Pflanzenliebhaber können ihre eigenen Gartenpflanzen tauschen oder zum Tausch zur Verfügung stellen. Wer sich beteiligen möchte, bringt die Pflanzen in geeigneten Behältnissen mit. Bitte die Pflanzen beschriften oder mit Foto versehen! Eilige geben die Pflanzen ab, andere klönen und fachsimpeln mit Gartenfreunden und preisen ihre Schätze selbst an. Wer nicht tauschen will, kann gegen eine kleine Spende auch Pflanzen erwerben.

Tische werden gestellt und für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In diesem Jahr wird der Erlös dem Heimat- und Verkehrsverein Wewelsburg e.V. der Abteilung „Naturerlebnis Wewelsburg“ gespendet.

Für alle Kräuterfans bietet das Kreismuseum Wewelsburg um 13 Uhr und 15.30 Uhr kostenlose Führungen durch den Kräutergarten der Jesuiten an!

Hinweis: Bei Starkregen fällt die Staudenbörse leider aus. Kommerzielle Ware ist nicht erwünscht!

Beginn: 11 Uhr