Philip Lewin Quartett am 24.8. im Deelenhaus

Die erstklassige Band des grandiosen, in Amsterdam ansässigen Jazz Bassisten Philip Lewin kommt in den Jazzclub Paderborn! Flankiert von den Mitgliedern der WDR Big Band Ben Fitzpatrick (Saxophon), Billy Test (Piano) und David Puime (Dums) wird er mit seinem Quartett ein breites musikalisches Spektrum präsentieren.

Philip begann seine musikalische Karriere zunächst mit klassischem Klavier, ging später zum elektrischen Bass und schließlich zum Kontrabass über. Er beherrscht viele musikalische Stile und verschiedene Genres, ist auch in den Bereichen Pop, Hip-Hop, Rock und Latin Music unterwegs. Nach seinem Studium bei Jazz-Größen wie David Wong, Dick Oatts, Joe Magnarello und Tim Warfield hat Philip während eines Aufenthalts in den USA 2018 auch von der Jazz-Szene in New York profitiert. Heute ist der Bassist bei verschiedenen internationalen Jazz-Festivals wie North Sea Jazz, Jazz Open Stuttgart, Grachtenfestival Amsterdam zu erleben oder er performt in Locations wie Bimhuis Amsterdam, De Doelen Rotterdam.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io