Pilgrim – Filmpremiere am 10.11. im Pollux

Pilgrim ist ein ehemaliger Soldat der Britischen Armee. Nach der Rückkehr aus internationalen Kriegseinsätzen ist sein Alltag von Gewalt und Depressionen geprägt. Die Probleme verfolgen ihn in die neue Heimat Paderborn. Als er eines Tages in seinem Job als Ladendetektiv in Konflikt mit einer organisierten Ladendiebstahl Bande gerät, sieht er sich gezwungen zu handeln …

Der Film ist in Anwesenheit des Regisseurs Julian Jakobsmeyer und der Darsteller in deutscher und englischer Sprache zu sehen.

Beginn: 19 und 19.30 Uhr