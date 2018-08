Pimp dein Buch – Buchfaltkunst nach Orimoto & Co. in der Stadtbibliothek

Das Bücherregal ist voll mit alten Büchern? Kann man da nicht noch was draus machen? Natürlich! In diesem Workshop wird gezeigt, wie man alte Bücher in echte Kunstwerke verwandeln kann.

Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung gebeten: 05251/881112 oder anna.driller@paderborn.de

Termin: 17.8. um 16 Uhr