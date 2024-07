Platz der kleinen Künste vom 27.7. bis 4.8.

Wenn in Paderborn Libori gefeiert wird, verwandelt sich der Vorplatz der Stadtbibliothek in den „Platz der kleinen Künste“. Den Besucherinnen und Besuchern dieses Platzes stehen neun besondere Tage mit einer Mischung aus Akrobatik, Comedy, Theater, Puppenspiel und musikalischer Vielfalt bevor.

Von 15 bis 18 Uhr erschaffen ausgewählte Gaukler, Artisten und Straßenkünstler eine unvergleichliche Atmosphäre. In einem dreistündigen Programm wird bei freiem Eintritt für alle Altersgruppen etwas geboten: Puppenspiel, Zauberei, Artistik und Clownerie.

Bei den Live Konzerten ab 19 Uhr treten in diesem Jahr viele Bands auf, die tanzbare Musik abseits des „Mainstream“ spielen – u.a. Bernd Begemann (Foto: Miguel Ferraz Aurojo). Mit alternativen Musikrichtungen zwischen Deutschpunk, Irish-Rock-Folk, Indie Pop oder World Music wird dem Publikum ab täglich kräftig eingeheizt.

An sechs Abenden von Sonntag bis Freitag legen ab 21 Uhr unterschiedliche DJs tanzbare Musik auf. Die während der Live-Konzerte gespielte Musik wird durch die DJs fortgesetzt. An den beiden Libori Samstagen gibt es Kopfhöhrer-Partys, bei denen immer drei DJs um die Gunst des Publikums buhlen.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf www.paderborn.de/pdkk