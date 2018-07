Platz der kleinen Künste vom 28. Juli bis 5. August

Ein beliebter Treffpunkt ist in jedem Jahr der Franz-Stock-Platz. Zum Libori-Fest verwandelt er sich in den „Platz der kleinen Künste“. Während der neun Libori Tage wird täglich eine Mischung aus Straßentheater (15-19 Uhr) und Live-Musik (ab 21 Uhr) geboten. In diesem Jahr sind dabei: Robert Husemann (Puppenspiel), Cirq´ulation locale (Trampolin), Cie banzanaum (Musik-Theater), Ted Mc Koy (Zauberei) sowie die Bands The Prosecution, The Weight, Paprika Korps, The Dead Lovers, Harry Bird & The Rubber Wellies, Wellbad, Rantanplan, Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts, The New Roses.