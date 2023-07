Platz der kleinen Künste vom 22. bis 30.7.

Platz der kleinen Künste vom 22. bis 30.7.

Wenn in Paderborn vom Libori gefeiert wird, verwandelt sich der Franz-Stock-Platz in den »Platz der kleinen Künste«. Den Besucherinnen und Besuchern dieses Platzes stehen neun besondere Tage mit einer Mischung aus Akrobatik, Comedy, Theater, Puppenspiel und musikalischer Vielfalt bevor. Von 15 bis 18 Uhr tummeln sich Straßenkünstler auf dem Platz während ab 19 Uhr rockige Live-Klänge, u.a. von Casino Blackout (Foto), von der Bühne hallen und ab 21 Uhr DJ-Live Sets die Abende ausklingen lassen. An den beiden Libori Samstagen gibt es Kopfhöhrer-Partys, bei denen immer drei DJs um die Gunst des Publikums buhlen.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie im Veranstaltungskalender des HEFTes und auf www.paderborn.de/pdkk.