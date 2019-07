Pohlmann am 2.8. auf dem Rathausplatz

Live erlebt man Pohlmann immer als einen Menschen, der zwar zum Zerreißen nervös, manchmal umherirrend die Bühne betritt, und dann vom ersten Ton an immer weiter zunehmend in seiner Musik aufgeht und auf der Bühne nicht nur Platz nimmt, sondern sie komplett ausfüllt. Er stampft und schreit und wächst über sich hinaus. Und spätestens, wenn er dann irgendwann verschwitzt und selig seine Geschichten erzählt, als säße man zusammen an der Theke, weiß man, dass man gerade eines dieser ganz besonderen Konzerte erlebt, und wird unweigerlich ein Teil davon.

Beginn: 21 Uhr