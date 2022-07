PQ. Heimat Holz für den Wiederaufbau des Paderquellgebiets

Der Tornado, der am 20. Mai durch die Stadt fegte, hat das Paderquellgebiet, Paderborns Herzstück, das direkt am Stadtmuseum liegt, stark zerstört. Zahlreiche Bäume wurden durch die Wucht des Tornados in nur wenigen Sekunden entwurzelt. Im gesamten Gebiet fanden sich nach den Aufräumarbeiten noch kleine und vereinzelt große Holzstücke dieser Bäume. Der Paderborner Designer Jan Petzold hat sie gesammelt und die Bezeichnung „PQ HeimatHolz“ eingraviert, die jedes Stück zu einem Unikat machen. Diese werden jetzt zugunsten des Wiederaufbaus des Paderquellgebietes im Stadtmuseum gegen eine Spende abgegeben.

Wer sich ein Stück „PQ. Heimat Holz“ sichern möchte, hat dazu dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr im Stadtmuseum Paderborn am Abdinghof die Gelegenheit.

Der Erlös fließt zu 100 Prozent in das Projekt „Wiederaufbau Paderquellgebiet“ und wird dem Verein „Freunde der Pader e.V.“ gespendet.