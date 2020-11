Projekt Kulturgesichter05251 ist online

Die Kampagne „Kulturgesichter“ gibt es in immer mehr Städten in Deutschland. Der „Paderborner Kultur-Soli“ schließt sich der bundesweiten Protestaktion #ohneunsiststille der Veranstaltungsbranche an. Das Projekt „Kulturgesichter05251“ zeigt Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche in Paderborn, die ihren Job seit März 2020 nicht, oder nur teilweise ausüben können. Über 60 Paderborner Kulturschaffende, die vor, auf und hinter den Bühnen stehen, zeigen ihr Gesicht.

In den nächsten Wochen werden die Bilder als Plakate in der Stadt zu sehen sein.

Online sind sie jetzt schon zu sehen:

www.kulturgesichter05251.de