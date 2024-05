Queer Kultslam #1 am 14.5.

Zum Anlass der Pride Week veranstaltet der Kultslam e.V. erstmals einen Queer Poetry Slam. Die Bühne ist hierbei – sowohl in der Moderation als auch bei den Poet:innen – ausschließlich queeren Menschen überlassen. Zum Zuschauen eingeladen sind alle (queer)kulturbegeisterten Menschen, abseits von Sexualität und/oder Geschlecht. Das Team möchte dabei eine Atmosphäre schaffen, in welcher die Poet:innen sich wohl fühlen, ihre Texte und Erfahrungenmit einem Publikum zu teilen; denn die wichtigste Regel beim Poetry Slam ist “Respect The Poets!”

Moderation: Eva Dreier und Sam Sackbrook

Eintritt nur an der Abendkasse und auf Spendenbasis (vorgeschlagen: 3,- Euro). Weitere Fragen gerne an kultslam.pb@gmail.com

Ort: Sputnik, Imadstr. 7

Beginn: 19.30 Uhr