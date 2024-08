Radio Hochstift-Ferienfinale 2024

Sommerzeit ist Ferienzeit! Am letzten NRW-Sommerferien-Sonntag, dem 18. August 2024, findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr das Radio Hochstift-Ferienfinale im Ahorn-Sportpark statt. Zum 11. Mal wird der ganzen Familie auf dem 100.000 qm großen Sportpark-Gelände ein buntes Aktions-, Mitmach- und Showprogramm geboten. Große Hüpfburgen wie die Piraten Hindernisbahn XXL und zahlreiche Angebote der Paderborner Sportvereine und Kooperationspartner laden zum Toben, Spielen und Hüpfen ein. Die Angebote können wieder kostenlos genutzt werden. Musikalischer Programm-Höhepunkt ist um 11 Uhr der Auftritt von der Kindermusikerin Isa Glücklich auf der Radio Hochstift-Bühne.

In Zusammenarbeit mit den Partnern Radio Hochstift, der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter und den Stadtwerken Paderborn veranstaltet der Ahorn Sport- und Freizeit-Club e. V. das Ferienfinale.

Der Eintritt zum Radio Hochstift-Ferienfinale ist frei.