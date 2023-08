Radio Hochstift Ferienfinale am 6.8. im Ahorn Sportpark

Zum zehnten Mal findet am 6. August das Radio Hochstift-Ferienfinale im Ahorn-Sportpark statt. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr wartet im Sinne eines sportlichen Ferienabschlusses für die ganze Familie ein buntes und vielfältiges Aktions-, Mitmach- und Showprogramm auf die Besuchenden. Unter der Federführung des Ahorn Sport- und Freizeit-Clubs Paderborn e. V. (ASC) werden die Paderborner Sportvereine und Kooperationspartner sich selbst und ihr vielfältiges Angebot im Ahorn-Sportpark präsentieren. Zum Toben, Spielen und Hüpfen laden viele Hüpfburgen ein. Des Weiteren stehen für Groß und Klein ein großer Wasserpool mit Paddelbooten, eine Rodeo Ente sowie eine mobile Sommerrodelbahn zum Ausprobieren bereit. In der einzigartigen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter-Welt finden die Besuchenden einen fünf Meter hohen Kletterfelsen, das Fußballbillard und weitere Mitmachaktionen. In diesem Jahr sucht der Calisthenics & Streetlifting-Wettkampf „Repz on Fire“ wieder die stärkste Athletin, den stärksten Athleten und das stärkste Team. Ab 11 Uhr beginnt der bundesweit einmalige Wettkampf, bei dem die Athletinnen und Athleten in sechs anspruchsvollen Disziplinen ihre Kraft, Ausdauer und Technik auf die Probe stellen.

Mit verschiedenen Showauftritten wird das sportliche Programm abgerundet. Ein Höhepunkt ist um 14 Uhr der Auftritt der Landesturnriege der Polizei NRW. Die Gruppe präsentiert ihr Showprogramm aus akrobatischen Kunststücken. Um um 15.30 Uhr wird herrH mit seinen Liedern für ausgelassen Stimmung sorgen.

Der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Informationen auf der Internetseite www.radiohochstift.de.