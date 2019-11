Ralph Ruthe am 28.11. in der PaderHalle

Buchfans verschlingen seine Bestseller, Millionen von Pendlern versüßt er auf den U-Bahn-Screens den Weg zur Arbeit und wer sich regelmäßig auf YouTube (hier hat er 755.000 Abonnenten), Facebook (1,2 Mio. Likes), Instagram (697.000 Follower) und Twitter (460.000 Follower) tummelt, kommt ohnehin nicht an ihm vorbei.

Wer ihn live erleben möchte, der hat jetzt Gelegenheit dazu, denn Ralph Ruthe ist wieder auf großer Bühnentour! In seinem Programm „Shit Happens! 2019“ verbindet Ruthe einzigartig die Elemente Comedy, Animationsfilm, Lesung und Musik zu etwas völlig Neuem. So gibt es in seinen Live-Shows nicht nur das Beste seiner Cartoons in ganz neuen Zusammenhängen zu sehen. Seine Fans dürfen sich auch immer auf Welt-Premieren neuester Folgen von Ruthes Erfolgsserie „Flossen“, „HNO-WG“, „Biber und Baum“ und den „Werbeparodien“ freuen.

Wenn die Show auf der Bühne vorbei ist, begibt sich der Witzbildmaler (so nennt er sich selber gerne) ins Foyer und zeichnet für jeden Besucher, der möchte, einen Cartoon. Da sitzt Ralph Ruthe durchaus mal das ein oder andere Stündchen und verbraucht einige Zeichenstifte. Am Ende geht das Publikum einfach nur mit dem guten Gefühl nach Hause.

Beginn: 20 Uhr