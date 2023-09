Rechnen ist schwierig am 7.9. im HNF

Rechnen mussten die Menschen schon immer. Doch ohne Hilfsmittel ist es nicht so ganz einfach, vor allem wenn es um das Multiplizieren und Dividieren geht. Erst der Abakus, der Rechenschieber, die Rechenmaschine und der Taschenrechner haben das Rechnen erheblich vereinfacht. In seinem Vortrag stellt Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher diese Geräte vor, beleuchtet aber vor allem die enorme Bedeutung des Dezimalsystems für sämtliche Rechenverfahren. Beutelspacher ist nicht nur ein renommierter Mathematiker, sondern der vielleicht beste Erklärer des Rechnens und der Mathematik in Deutschland. Besonderen Ruhm erlangte er durch die Gründung des Mathematikums in Gießen, des ersten mathematischen Mitmach-Museums der Welt. In seinem Vortrag wird er auch einige Rechentricks präsentieren, die das Rechnen einfacher machen.

Wer dabei sein möchte, muss sich auf www.hnf.de/rechnen-ist-schwierig anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich.

Beginn: 19 Uhr