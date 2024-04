Reggae On The Mountain Volume 1 am 30.4.

Am 30.4. präsentiert KulchaShock Music im Vereinshaus des Blau Weiß Paderborn e.V auf dem Monte Scherbelino Reggae On The Mountain Volume 1! Durch den Abend führen werden Iniman und Fireblack.

Außerdem ist ein Special Guest DJ für Liebhaber:innen von Loversrock, Reggae & Rocksteaded am Start. Eine traditionell afrikanische Trommelshow und Gesang mit Mo Bah Ayin Raphael And Friends sowie Liveperfomances von Fireblack (Reggae), Singing U aka Bobo Yisrael (Reggae), Phreaky Flave (Hip Hop) und King I Noah (Reggae, Foto) vervollstädingen das Programm. Für das leibliche Wohl gibt es

im Jamaican Jerk Chicken mit Reis und Kidney Bohnen in Kokoscreme. Drink of the Night ist Rumpunch.

Eintritt: 10,- Euro

Beginn: 18 Uhr