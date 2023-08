Regine Kölpin: Die Töchter der Kornmühle am 18.8. im Medienzentrum

Die zwei Schwestern Rena und Viktoria treffen in ihrer großen Unterschiedlichkeit aufeinander. Während Rena sich Zeit ihres Lebens pflichtbewusst um die Kornmühle der Familie gekümmert hat, zog es Viktoria schon früh in die weite Welt. Jetzt wohnt sie in Hamburg und hat kaum Kontakt zu ihrer Familie. Doch dann bekommt sie die Nachricht, dass ihre Mutter im Krankenhaus liegt und mit den Schwestern ein letztes Mal sprechen möchte – über die Mühle und ein Geheimnis aus ihrer Kindheit, das die Leben der beiden Frauen für immer verändern wird.

Mit großer Empathie erzählt Regine Kölpin davon, wie es den Menschen gelingt, trotz aller widrigen Umstände einen Weg zu finden, das Leben zu lieben.

Bei gutem Wetter findet die Lesung im Innenhof des Medienzentrums statt, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10,- €.

Vorverkauf in der Bonifatius-Buchhandlung und im Medienzentrum. Kartenreservierungen unter 05251/1251902 oder sophieloreen.mueller@erzbistum-paderborn.de.