Regionalwettbewerb Jugend forscht am 13.2. im HNF

Die 112 Teilnehmer präsentieren im Rahmen des deutschlandweit bekannten Wettbewerbs ihre Projekte aus dem MINT-Bereich zu dem Motto „Schaffst Du!“. Eine Jury bewertet die Arbeiten aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaft, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Die Arbeiten werden von den Jugendlichen an selbst gestalteten Ständen präsentiert und in Szene gesetzt. Die Sieger qualifizieren sich für die Teilnahme an den Landeswettbewerben.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich die Projekte anzuschauen. Die Preisverleihung beginnt um 15.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Beginn: 12.30 Uhr