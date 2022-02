Reinhard Buxel – Ausstellungseröffnungen

Ab dem 20.2. zeigt die Städtische Galerie in der Reithalle die Ausstellung »Reinhard Buxel: Skulptur und Zeichnung«. Charakteristisch für die Skulpturen des Künstlers Reinhard Buxel (1953-2016) sind Reduktion und Transparenz der Struktur, Eigenwert des Materials und die Monumentalität der Einfachheit. Den Bildhauer zeichnet ein außerordentliches Gefühl für Proportionen aus, er verschränkt das Innen mit dem Außen, schafft Ordnungsgefüge, so dass gestaffelte oder turmähnliche Plastiken entstehen. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie zeigt Plastiken und Zeichnungen, die das Werk von Reinhard Buxel über drei Jahrzehnte vorstellen.

Parallel öffnet im Kunstmuseum im Marstall die Gruppenausstellung »Hommage à Reinhard«. Sie zeigt Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die Reinhard Buxel und sein Schaffen begleitet, sich im Studium mit ihm ausgetauscht oder später mit ihm diskutiert haben. Eine abwechslungsreiche Gruppenausstellung zu Ehren eines Freundes.

Öffnungszeiten: Di.-So. 10 bis 18 Uhr