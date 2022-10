Reitemeier & Tewes: Weiberfastnacht am 28.10. im Medienzentrum

Jupp Schulte ist im Ruhestand und hat Mühe, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Ein Staatsanwalt wird tot aufgefunden und dessen Kollege Hagen Hinze erhält einen Brief, in dem die gesamte Detmolder Staatsanwaltschaft bedroht wird. Kurz darauf, an Weiberfastnacht, wird auch noch die junge Staatsanwältin Zoé Stahl entführt …

Weiberfastnacht ist die aktuelle Neuerscheinung aus der Krimi-Reihe um Jupp Schulte. Der erste gemeinsame Krimi des erfolgreichen Autoren-Duos erschien im Jahre 2000. Es folgten bislang 19 weitere Bücher in dieser Reihe, die alle in ihrer lippischen Wahlheimat spielen.

Freuen Sie sich auf einen entspannten Abend mit Getränken und Knabbereien und lauschen Sie dem Autorenduo Reitemeier & Tewes.

Eintritt: 5,- €

Kartenvorverkauf in der Bonifatius Buchhandlung und im Medienzentrum.

Kartenreservierung unter 05251/1251902 oder sophieloreen.mueller@erzbistum-paderborn.de