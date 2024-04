Retro Computer Festival am 13. & 14.4. im HNF

In die goldene Zeit der Home- und Mikrocomputer entführt die dritte Auflage des Retro Computer Festivals im Heinz Nixdorf MuseumsForum. An beiden Tagen sind ab 10 Uhr rund 40 Aussteller im HNF zu Gast und präsentieren ihre Schätze, vom C64 über Amiga, Atari, Macintosh bis zu zahlreichen Exoten, deren Namen heute kaum noch jemand kennt. Die meisten Geräte sind in Betrieb und stehen den Besuchern zur Verfügung. Die Experten geben gerne Tipps und informieren über die historischen Rechner. Schwerpunktthema bei diesem RCF ist die grafische Benutzeroberfläche, die vor 50 Jahren erstmals beim Xerox Alto zur Verfügung stand. Neben der Ausstellung werden auch Vorträge und Workshops angeboten.

Der Eintritt zum RCF und ins gesamte HNF ist an beiden Tagen frei.

Das Retro Computer Festival ist eine gemeinsame Veranstaltung des HNF mit dem Dortmunder Retro Computer Treffen (DoReCo).

Mehr unter www.hnf.de/rcf