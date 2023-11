Rhapsody in Blue am 19.11. im Audienzsaal Schloß Neuhaus

Jutta Rieping (Foto Peter Hönnemann) ist geboren und aufgewachsen in Paderborn – und kehrt nun als arrivierte Künstlerin für dieses Konzert zurück. Sie spielt eigene Stücke, solche von Fazil Say, aber auch Gershwins Rhapsody in Blue. Warum Gershwin? „Ihm ist der Spagat zwischen klassischer Musik und Jazz eindrucksvoll gelungen“, erzählt die Echo-Klassik-ohne-Grenzen-Preisträgerin und als Kultur- und Kreativpilotin Deutschland ausgezeichnete Pianistin.

Jutta Rieping hat eine leidenschaftliche Neugier auf spannende Klänge und die Suche nach neuen Ausdrucksformen auf der sicheren Grundlage der klassischen Musik. Sie verbindet die klassische Musiktradition z.B. mit Avantgarde, Minimal Music und Filmmusik und lotet so die Kunst und Architektur des Klavierabends neu aus. Eine abenteuerlustige wie berührende Musik für offene Ohren und empfangsbereite Sinne.

Keine Einführung – Die Künstlerin moderiert selbst.

Gefördert vom Kultursekretariat NRW aus Mitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.

Eintrittspreise zwischen 18,- und 8,- Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Beginn: 18 Uhr