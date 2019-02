Ringmasters am 21.2. in der Rietberger Cultura

Die schwedische A-Cappella-Gruppe hat sich dem „Barbershop“ verschrieben und brachte es in dieser, durch amerikanische Künstler dominierten Disziplin, im Jahr 2012 sogar zum Weltmeistertitel.

Wie perfekt und atemberaubend ein solcher Vortrag sein kann, beweisen die „Ringmasters“ auf eindrucksvolle Weise und stecken mit ihrer Energie jeden Zuhörer sofort an. Der Klangreichtum und das Volumen, das die vier mit ihren Stimmen erzeugen, ist ihr herausragendes Markenzeichen.

Dabei bieten sie ein stimmiges Programm weit über das Genre des Barbershop hinaus. In ihren dynamischen Shows spannen sie einen Bogen von echten Barbershop-Klassikern über berührende Broadway-Songs und Filmklassiker bis hin zu den „Beatles“ und Elvis Presley.

Ihr Gesang ist so geschmeidig und harmonisch, ihr Gesamtklang so perfekt, dass man vor Staunen kaum von ihnen lassen kann. Hinzu kommt ein Lausbubencharme, der jedes Herz zum Schmelzen bringt.

Infos & Karten: 05244/986100, kulturig@stadt-rietberg.de und www.kulturig.de

Beginn: 20 Uhr