Rockfest Open Air am 26. Mai

Bereits zum 8. Mal findet das Rockfest Open Air an der Schloßterrasse Thüle statt. Für Fans von Hardrock, Heavy Metal und Rock & Blues ein absolutes Muss! In diesem Jahr sind wieder vier hochkarätige Live-Bands mit dabei: „Soul Harvester“ (Rock & Metal Cover + eigenes Material), „Cheap Dirt“ (AC/DC Tribute), „Bolthead“ (Heavy Rock aus eigener Feder) und „OnTrack“ (Rock & Blues Cover) werden die Terrasse garantiert zum Kochen bringen!

Tickets gibt es im Vorverkauf für 7,- € unter www.schlossterrasse.de oder im Landgasthaus Lohre. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10,- €.

Beginn: 19 Uhr