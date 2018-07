Rohlfing blickt zurück am 10. Juli im HNF

Marc Rohlfing ist regelmäßig im Heinz Nixdorf MuseumsForum zu Gast und berichtet über aktuelle Entwicklungen aus dem technologischen Bereich. Der Dozent aus Bielefeld diskutiert dabei stets mit seinen Zuhörern über zeitgemäße Erfindungen, ihre Potenziale und Risiken. In seinem Vortrag am 10. Juli 2018 blickt Marc Rohlfing in einer Sonderausgabe seiner Reihe „Rohlfing redet“ auf die Gesprächsinhalte der letzten fünf Jahre zurück. Was ist aus den Technologien geworden, die er vorgestellt hat – etwa aus dem 3D-Druck oder Virtual-Reality-System? Haben sich seine Voraussagen bewahrheitet? Die Teilnahme kostet vier Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ab 17 Uhr kann die Dauerausstellung bis zum Beginn des Vortrags kostenlos besichtigt werden.

Beginn: 18 Uhr