Roland Stratmann: Sonnenschein um Mitternacht ab 6. Oktober

Der Berliner Roland Stratmann ist ein virtuoser Zeichner, ein vielseitig denkender und vielschichtig arbeitender Künstler. Eines seiner bevorzugten Materialien sind Postkarten, und zwar sogenannte „gelaufene“, also beschriftete, frankierte und verschickte Postkarten, die er in großer Zahl sammelt und, sinnfällig gruppiert, mit der Schriftseite zu seinen Bildhintergründen macht. Die darauf entstehenden naturalistischen Tuschezeichnungen verbinden sich mit den Texten der Postkarten und den farbig und prominent ins Bild gesetzten Titelzeilen zu höchst komplexen Bild-Text-Kombinationen. Sie vereinen konzeptionellen Hintersinn, Bild- und Sprachwitz, Augenlust und intellektuelle Herausforderung und widmen sich dabei auch noch höchst ernsthaften Themen wie der deutschen Geschichte, dem Kolonialismus oder dem Artensterben.

In ausgefeilten Collagearbeiten nimmt sich der Künstler auch der Bildseiten von Postkarten an, aus denen er spannend verschränkte, mehrschichtige Rätselbilder zaubert, die ihre gegenständlichen Ursprünge (seien es Architekturen, Tiere, Landschaften, Masken, Gefäße oder Skulpturen) fast vergessen machen, sie jedenfalls genauso anarchisch wie höchst ästhetisch transformieren.

Darüber hinaus entwickelt Stratmann auch Skulpturen, deren fröhlich-bunter Look aus recycelten Textilien ebenfalls das Verhältnis von Mensch zu Tier in den Blick nimmt und unter der ansprechenden Oberfläche die Auseinandersetzung mit Themen wie Exotismus und Ausbeutung sucht. Seine Collagen und Skulpturen erschöpfen sich also nie in ästhetischem Wohlgefallen, sondern konfrontieren uns in farbenfroher Manier mit bitteren Wahrheiten und unliebsamen Erkenntnissen.

Die Ausstellung ist bis zum 5. Januar 2025 in der Städtische Galerien in der Reithalle zu sehen.

Öffnungszeiten: Di.-So.: 10 bis 18 Uhr