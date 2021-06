Romantisches Intermezzo am 12.6. in der Kulturwerkstatt

Die Schauspielerin Ann-Britta Dohle und der Musiker René Madrid führen in einem Abend voller Musik und Lyrik durch die Epoche der Romantik. Mit der Romantik assoziieren wir heute noch eine Zeit mit großen Gefühlen, Naturerlebnissen, Liebeswerben, Verführungen und Abenteuern. Der Abstieg in die tiefe Gruft, die Begegnung mit Bischof und Teufel, der Betrug durch Amor, dem Räuber – und über allem thront die männermordende Loreley, der bis heute nicht zu trauen ist …

Gedichte von Eichendorff, Tieck und Brentano verbinden sich mit Musik von Schubert, Schumann und Beethoven zu einer einzigartigen, lyrischen Sprachmelodie. Herausgekommen ist durchkomponiertes, lyrisches Werk, in dem sich das Wort von der Musik und die Musik vom Wort tragen lassen.

Karten an der Abendkasse oder im Ticket-Center, Marienplatz 2a, Tel. 05251/299750.

Beginn: 19.30 Uhr