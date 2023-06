Rosa Winkel? Das ist doch schon lange vorbei … am 15.6. im Kreismuseum Wewelsburg

In den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus gab es eine Häftlingsgruppe, die von den Geschichtsschreibern bis heute gern vergessen wird: die Homosexuellen. Gekennzeichnet waren sie durch ein rosa Dreieck, das an der Kleidung aufgenäht war. Die Männer mit diesem „Rosa Winkel“ wurden nicht nur von den Faschisten, sondern oft auch von ihren Mitgefangenen unterdrückt. Zitate und Fotos dokumentieren am Anfang des Films den brutalen Terror gegen Schwule in den Konzentrationslagern. Nach dem Krieg änderten die Herrschenden und die Bevölkerung in der BRD ihr Verhalten gegenüber Schwulen kaum. Der von den Nazis verschärfte § 175 wurde nicht verändert, KZ-überlebende Schwule erhielten bis heute keine Wiedergutmachung. Auch nach zwei „Liberalisierungen“ des § 175 in den letzten Jahren gehören Diskriminierung und Existenzvernichtung noch immer zum täglichen Leben von Homosexuellen.

Filmvorführung und anschließende Diskussion mit Detlef Stoffel (Foto), dem Macher des Films. Eintritt frei.

Im Filmraum, Zugang durch die Erinnerungs- und Gedenkstätte. Eintritt frei.

Beginn: 19 Uhr

www.wewelsburg.de