Round M am 3.6. in der Kaiserpfalz

Der Name des von Claudio Cavina gegründeten Ensembles „La Venexiana“ ist der Titel einer berühmten anonymen Renaissancekomödie, die als ein Meisterwerk der italienischen Theaterkunst gilt. In dieser Komödie wird italienische Hochsprache mit diversen Dialekten durchmischt, wodurch die Bräuche und Verhaltensweisen der italienischen Renaissancegesellschaft portraitiert werden. Damit war diese Komödie ein Vorläufer der bekannten Commedia dell’arte.

„La Venexiana“ fühlt sich dieser Tradition des Musizierens verbunden. Die Musiker verknüpfen in ihrer Interpretation die für diese Zeit typische Expressivität, die Aufmerksamkeit für die Subtilitäten der Sprache mit den Kontrasten zwischen Raffiniertem und Populärem, zwischen Kirchlichem und Profanem. Für „La Venexiana“ steht die Sprache im Vordergrund und so dient die Musik – gemäß Monteverdis Diktum – der Sprache.

Beginn: 18 Uhr