Rubinrot am 30.6.

Vielschichtige deutschsprachige Songs die berühren, beflügeln und berauschen – das erwartet die Gäste an diesem Abend. Rubinrot – das ist feinsinnige, lyrische Poesie von dem Paderborner Musik-Duo Heike und Michael. Die Texte handeln von den immer wiederkehrenden Themen des Lebens – aber, und das macht die Lyrik so besonders – aus ganz neuen Perspektiven, immer sehr bewegend und authentisch. Die Stimme von Heike ist glasklar und einzigartig. Michael unterstreicht den Charakter der Songs mit seiner individuellen und facettenreicher Begleitung am Piano, E-Bass oder an der Gitarre.

Eintritt 15,- € (nur Abendkasse)

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Garten des Seminarhauses Nada Mandir, Kanzler-Wippermann-Str. 13