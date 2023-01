SAGO Song Salon am 21.1. im Amalthea

Die SAGO Liedermacherschule ist ein Vermächtnis des großen 2015 verstorbenen Dichter-Sängers Christof Stählin, der so oft im Amalthea-Theater zu Gast war. Im SAGO Song Salon soll dieses Vermächtnis weitergetragen werden. In der neuen Liedermacher-Reihe ist der Stählin-Schüler Ulrich Zehfuß Gastgeber. Begleitet wird er von Mathhias Binner, heute einer der Co-Leiter der Schule SAGO, und Antje Wenzel (Foto).

Große Poesie im kleinen Rahmen, begleitet an Klavier und Gitarre, Talk und Abwechslung auf der Bühne – im kleinsten Theater Paderborns sollen in Zukunft interessante Exemplare der Liedermacher- und Singer-Songwriter-Szene zu hören sein – live und in Farbe.

Der Name SAGO Song Salon legt es nahe: Viele, wenn auch nicht alle, Künstler und Künstlerinnen werden aus dem Umfeld der Liedermacherschule kommen, der Kaderschmiede für musikalische Poesie und tiefere Bedeutung. Seit 1989 besteht Christof Stählins Schule und bekannte Künstler haben sie besucht: Bodo Wartke, Judith Holofernes, Eckart von Hirschhausen und der gern gesehene Amalthea-Gast Sebastian Krämer – um nur einige zu nennen.

Karten (18,- Euro) gibt es unter 05251/22424, info@amalthea-theater.de sowie an der Abendkasse.

Beginn: 20 Uhr