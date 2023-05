SAGO Song Salon am 26.5. im Amalthea Theater

SAGO – Schule für Poesie und Musik – ein Vermächtnis des großen 2015 verstorbenen Dichter-Sängers Christof Stählin, der so oft im Amalthea-Theater zu Gast war: Im SAGO Song Salon wird dieses Vermächtnis weitergetragen. In der neuen Liedermacher-Reihe ist Matthias Binner Gastgeber, der heute die SAGO-Schule leitet. Große Poesie im kleinen Rahmen, begleitet an Klavier und Gitarre, Talk und Abwechslung auf der Bühne – im kleinsten Theater Paderborns sind interessante Exemplare der Liedermacher- und Singer/Songwriter-Szene zu hören.

Diesmal ist Marie Diot (Foto) zu Gast. Marie Diot ist Liedermacherin. Sie macht Musik und Quatsch, oder anders gesagt: Eine Mischung aus Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß. Ihre Konzerte bestehen aus verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die charmant und direkt, mit Wortwitz und Ironie Geschichten von Dingen erzählen, die so im Leben passieren. Ebenfalls zu Gast wird Matthias Lüke ein. Er ist Singer/Songwriter aus Paderborn, der mit seiner Gitarre selbst geschriebene, deutschsprachige Songs rund um die Liebe und das Leben in all seinen Facetten präsentiert.

Beginn: 20 Uhr