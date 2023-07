Salon der Photographie – Die Wahrnehmung der Welt ab 4.8. im Kunstverein Paderborn

Der „Salon der Photographie‘“ führt unter dem Titel „Die Wahrnehmung der Welt“ vier Fotografen zusammen, die aus völlig unterschiedlichen Kontexten stammen. Yadykar Ibraimov (geb. in Kasachstan, seit 2022 in Paderborn), Tomoko Nagakawa (Buckinghamshire, England), Dietmar Memmer (Köln) und TItus Grall (Borchen). Die vier Fotografen sind individuelle, leise Beobachter von Welt, denen es in ihren Arbeiten nicht darum geht, das Vordergründige oder eine objektivierbare Realität festzuhalten, sondern vielmehr um die bildhafte Darstellung von etwas nicht unmittelbar Sichtbarem. Ihre Arbeiten sind eher Erzählungen von Begegnungen und sinnlichen Berührungen mit Welt. Ihre leisen Bilder, vielfach reduziert auf schwarzweiß, erzählen in subtiler und poetischer Weise von weiten, wüsten Landschaften und verborgenen, traumartigen Szenarien, von Tieren, von Menschen poetisch zart oder unmittelbar direkt, von Verbundenheit und Bedrohung, Aufruhr und Ruhe, Brutalismus und Schönheit, von Skurrilem und Berührendem.

Die Ausstellung wird von Marlis Stachowitz kuratiert und am 4. August um 19 Uhr eröffnet und ist bis zum 26. August zu sehen..

(Foto: Yadykar Ibraimov)