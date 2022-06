Sandwelten ab 10. Juni in der Gartenschau Bad Lippspringe

Meterhohe Sandskulpturen und tolle Veranstaltungen – vom 10. Juni bis zum 24. Juli finden in der Gartenschau Bad Lippspringe zum zweiten Mal die Sandwelten statt. In diesem Jahr können die Besucher:innen in die Welt der „Wilden Tiere“ eintauchen und lebensgroße Elefanten, Löwen und Eisbären aus hunderten Tonnen Spezialsand bewundern. An den Wochenenden sorgen ein Speed-Carving-Wettbewerb (11. Juni), ein Familienfest (26. Juni) und weitere Events für zusätzlichen Spaß.

Alle Infos zu den Sandwelten, zur Anreise und den kostenfreien Shuttle-Bussen an Sonntagen gibt es unter: www.gartenschau-badlippspringe.de

(Foto: Besim Mazhiqi)