Sarah Lau und Fabian Lau am 16.7. im Kulturgarten am Dom

Fabian Lau fühlt sich seit vielen Jahren auf den Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wohl. Der begnadete Gitarrist, Sänger und Buchautor war lange in OWL zu Hause und trifft nun erstmals auf der Bühne seine Tochter. Poetryslammerin Sarah Lau gehört in Paderborn und auch darüber hinaus längst zu den festen Größen der Szene. Man darf gespannt sein auf dieses künstlerische Familientreffen.

Beginn: 20 Uhr

Tickets unter https://kultursommer.ticket.io