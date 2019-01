Schlachter-Tango am 26.1. im Kreismuseum Wewelsburg

Der Bielefelder Ludwig M. wird 1936 wegen Homosexualität von der Gestapo verhaftet. Als Jude überlebt er Buchenwald und Auschwitz. Nach dem Krieg muss er um die Anerkennung seiner Verfolgung als Jude kämpfen. In den 1950er Jahren, am Rande der Legalität, eröffnet er das erste Schwulenlokal in Hannover. In alptraumhaften und grotesken Bildern, mit dokumentarischen Texten und Geschichten, die den Zeitgeist jener Jahre widerspiegeln, entsteht das Bild eines Mannes, der sich seine Identität und Menschenwürde nicht nehmen lässt.

Michael Grunert ist seit 1986 Mitglied des Theaterlabors Bielefeld. Er war in dieser Zeit an nahezu allen Projekten und Produktionen des Ensembles als Schauspieler beteiligt. Seit 2005 kommen verschiedene Regiearbeiten hinzu: “Glückliche Tage“, „Blindband“, „Schlachter-Tango“, „Odyssee“. Tourneen führten ihn mit dem Team durch Deutschland, ins europäische Ausland und nach Kanada.

Eintritt: 5,- €, ermäßigt 3,- €, kostenlos für Inhaber einer Jahreskarte. Kartenreservierung unter 02955/76220.

Beginn: 19 Uhr