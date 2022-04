Schleifpunkt im Theater Paderborn

Renate begleitet als Fahrlehrerin junge Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden: den Motor starten, den ersten Gang einlegen, die Kupplung kommen lassen, im richtigen Moment Gas geben und langsam losfahren. Wenn‘s nicht klappt, einfach nochmal versuchen! Als die eigene Tochter flügge wird und zu einer Forschungsexpedition ins Ewige Eis – oder was davon noch übrig ist – aufbrechen will, gerät Renates Welt gehörig ins Wanken. Ausgerechnet im Auto verliert sie die Kontrolle …

Maria Ursprung (*1985) studierte nicht nur Theaterwissenschaft und Germanistik in Bern und Berlin, sondern auch Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut. Sie arbeitete in der Dramaturgie am Theater Basel und als Regieassistentin am Thalia Theater Hamburg, bevor sie sich 2012 auf ihre Tätigkeiten als freischaffende Autorin und Regisseurin fokussierte.

Nächste Termine: 21. und 30.4., jeweis 19.30 Uhr

www.theater-paderborn.de