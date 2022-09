SchlossLeuchten 2022 vom 16. bis 18.9.

Das Schloss Neuhaus wird beim großen „SchlossLeuchten 2022“ mithilfe eines spektakulären Videomappings wieder zur größten und schönsten Leinwand der Region. Atemberaubend und mindestens so spektakulär wie ein Feuerwerk wird auf den Mauern des Schlosses wieder eine Geschichte erzählt, die den Besuchern noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben wird. Im gesamten Gelände wird die Thematik „Licht & Leuchten“ durch passende Akzente wieder aufgegriffen und so der gesamte Schlosspark zu einem strahlenden Kunstwerk. Die so erschaffenen Traumwelten lassen den Besucher die natürliche Umgebung neu entdecken und ermöglichen ihm einen innovativen Blick auf bekannte Räume.

Natürlich ist mit einem breiten Angebot von Imbiss- und Getränkeständen auch für das leibliche Wohl während des Abends gesorgt. In der Lounge rund um das Brunnentheater können die Gäste zu entspannten Klängen verweilen und bei passender Bewirtung auf die Höhepunkte der Veranstaltung fiebern.

Eine Veranstaltung für die ganze Familie und sicher schon jetzt ein moderner Klassiker im Neuhäuser Schlosspark.

Einlass: ab 18 Uhr, Programm ab Einbruch der Dunkelheit