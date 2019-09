SchlossLeuchten am 4. & 5. Oktober

Am 4. und 5. Oktober 2019 erwartet die Besucher des Neuhäuser Schlossparks aus Anlass des 25. SchlossSommers ein spektakuläres und noch nie dagewesenes Highlight. Als Höhepunkt der Jubiläumssaison veranstaltet die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft dieses Jahr zum ersten Mal das große „SchlossLeuchten“. Das Schloss Neuhaus wird hierbei mithilfe eines Videomappings zur größten und schönsten Leinwand der Region, auf welcher die Besucher durch die Verschmelzung historischer Fakten und Fiktion zu einer erlebbaren Reise durch die Geschichte des Schlosses eingeladen werden. Im gesamten Gelände wird diese Thematik durch passende Akzente wieder aufgegriffen und so der gesamte Schlosspark zu einer atemberaubenden Lichtinstallation. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung ist das innovative Musikprojekt „TriTube“ von Uli Lettermann (Saxophon/Klavier) und Eddi Kleinschnittger (Schlagzeug/Perkussion). Die beiden Musiker verschmelzen bei Ihren Auftritten das analoge Handwerk ihres Musikspiels mit der digitalen Welt von YouTube. So holen sie die großen Stars dieser Welt per Video in den Neuhäuser Schlosspark und interpretieren mit ihnen zusammen ihre größten Hits – im XXL-Format auf den Mauern des Schlosses.

Einlass ab 17 Uhr.