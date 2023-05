SchlossSommer-Eröffnung am 1. Mai

Im Schloss- und Auenpark steht traditionell schon für den 1. Mai Sommeranfang im Kalender, denn dann eröffnet die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter in diesem Jahr unter dem Motto „…blubbern, prickeln oder perlen?“ zum Thema Wasser ihren SchlossSommer, das bunte Unterhaltungs- und Kulturprogramm im Neuhäuser Schlosspark. Mit einem Frühschoppen zu unterhaltsamer Blasmusik des Musikzugs Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn e.V. beginnt der Tag bereits um 11 Uhr auf der Bühne am Brunnentheater. Gleich im Anschluss übernimmt die Tanzschule Stüwe-Weißenberg, bevor der SchlossSommer dann um 14 Uhr durch den Bürgermeister der Stadt Paderborn eröffnet wird. Gleich darauf stellt der Aktionskünstler Arnd Drossel zusammen mit dem Paderborner Verein „my promise mother earth gem. e. V.“ das Projekt „Erde in Flammen“ vor, welches zu einer Mitmachaktion für Groß und Klein auf der Mittelachse des Barockgartens einlädt.

Vereine und Institutionen stellen sich und ihre Projekte vor. Rund um das Brunnentheater und im Bereich der „alten Kommandatur“ kann man sich in zwei Biergärten und an zahlreichen Imbissständen bestens verpflegen.

Auch und besonders Familien und Kinder sind eingeladen, den Schlosspark richtig zu genießen. Für sie stehen unter anderem gleich vier spannende Hüpfburgen zum Toben und Springen bereit. Außerdem lädt der Löschzug Schloß Neuhaus der Feuerwehr Stadt Paderborn zu lustigen Mitmachaktionen rund um die Themen Wasser und Brandschutz ein.

www.schlosspark-paderborn.de