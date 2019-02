Sebastian Hackel am 23.2. im DeelenHaus

Unter abenteuerlichen Fügungen schaffte es Sebastian Hackel, als Nachwuchssolokünstler aus dem absoluten Off mit kleinstem Label, im November 2011 bei „Inas Nacht“ (NDR/ARD) auftreten zu dürfen. Gemeinsam mit Ina Müller sang er „Warum sie lacht“ – sein bis heute erfolgreichstes Lied mit 2,5 Millionen Klicks auf Youtube. Das Album „Kreideblumen“ stand anderthalb Wochen in den Top 10 der Amazon- Bestseller. Danach tourte Hackel mit jährlich bis zu 70 Konzerten als Headliner durch die Clubs der Republik und des deutschsprachigen Auslands. Im September 2014 vertrat er das Bundesland Sachsen bei Stefan Raabs Bundesvision Songkontest auf Prosieben.

Nach zwei ausgedehnten Bandtourneen, bespielt Hackel nun am liebsten wieder als Solomusiker die Clubs der großen Städte und kleinen Dörfer, bis hin zu Wohnzimmern in halb Europa.

Eintritt: 13,- € (zzgl. VVK); Tickets gibt’s an allen bekannten VVK-Stellen und über www.nurguteleute.de.

Beginn: 19.30 Uhr