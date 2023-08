Secret City Fassadenfestival

Die 3. Ausgabe des Fassadenfestivals „Secret City“ findet vom 5. bis 25. August in Paderborn statt. Lokale, überregionale und internationale Künstlerinnen und Künstler gestalten im Auftrag des Kulturamtes Fassaden im Stadtgebiet.

Auftakt ist am Samstag, 5. August, um 14 Uhr mit der Vernissage der Kunstwerke von teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern im Markt5 Café am Domplatz. Der Einführungsvortrag wird von Sven Niemann (Foto: Karl Heinz Schäfer) gehalten, der auch die Graffiti-Führungen durch Paderborn moderiert und als Graffiti-Experte an der Uni Paderborn forscht.

Weitere Höhepunkte des Festivals sind zwei Filmvorführungen zum Thema Graffiti. Am Dienstag, 15. August, läuft im Pollux Street Heroines, ein Dokumentarfilm über Frauen in der Graffiti-Szene. Eine Woche später, am 22. August, wird ebenfalls im Pollux Clandestina Mente, ein Dokumentarfilm über Graffiti in Neapel, gezeigt.

Der Vortrag Graffiti vs. Politik mit dem Graffiti Experten René Kästner am Samstag, 19. August, um 15 Uhr im Slider Boardshop, Kilianstraße 2 rundet das Rahmenprogramm ab. Die große Finissage des Festivals ist das Abschlussevent am 25. August von 17 bis 22 Uhr am Graffiti-Stern in den Paderwiesen. Dort findet auch die Bauzaunbanner-Ausstellung mit den in diesem Jahr entstandenen Werken statt sowie ein Graffiti-Battle und Musik.

Alle Informationen zu den Fassaden und KünstlerInnen finden sich auf der Webseite www.paderborn.de/secretcity