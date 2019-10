Seeigel – Stachelige Schönheiten am 18.10. im Naturkundemuseum

Von den Erdpolen bis zum Äquator, im Flachwasser und in der Tiefsee: Seeigel gibt es fast überall. Die Sonderausstellung „Seeigel –Stachelige Schönheiten“ im Naturkundemuseum stellt unzählige, ästhetisch ansprechende Seeigel aus der bedeutenden Sammlung von Dr. Volker Thiel vor, die zuerst im Goldfuß-Museum in Bonn gezeigt wurden. Die Ausstellung präsentiert versteinerte Seeigel sowie heute lebende Arten aus allen Weltmeeren in Größen von wenigen Millimetern bis zu etwa 30 Zentimetern Durchmesser. Die Schau zeigt den Seeigel auch als Vorbild für die Architektur. Sie ist sowohl für Experten als auch für Laien aufbereitet, in jedem Fall für alle, die sich für die außerordentliche Schönheit dieser filigranen Naturobjekte interessieren.

Beginn: 19 Uhr